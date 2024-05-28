ЦИК: на организацию выборов президента было потрачено почти 30 млрд рублей
На организацию выборов президента РФ было потрачено 29,78 млрд руб., сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, его слова привела пресс-служба комиссии.
Для подготовки и проведения выборов было выделено около 33,23 млрд руб. Таким образом, было сэкономлено порядка 3,4 млрд руб., сумма составила 89% от выделенных средств, рассказал он.
Согласно законодательству, комиссия обязана представить в палаты Федерального собрания отчет о расходовании средств не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов, отметил он. «С момента представления этого отчета избирательную кампанию по выборам президента можно считать завершенной, и это очень своевременно, поскольку совсем скоро начинаются избирательные кампании в субъектах РФ», – добавил Булаев.
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила коллег за проведение выборов президента, отметив, что они прошли «максимально честно, прозрачно, корректно и, что не менее важно, максимально доброжелательно».
С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.
В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила рекордные 77,49%.