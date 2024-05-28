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ЦИК: на организацию выборов президента было потрачено почти 30 млрд рублей

Ведомости

На организацию выборов президента РФ было потрачено 29,78 млрд руб., сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, его слова привела пресс-служба комиссии.

Для подготовки и проведения выборов было выделено около 33,23 млрд руб. Таким образом, было сэкономлено порядка 3,4 млрд руб., сумма составила 89% от выделенных средств, рассказал он.

Согласно законодательству, комиссия обязана представить в палаты Федерального собрания отчет о расходовании средств не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов, отметил он. «С момента представления этого отчета избирательную кампанию по выборам президента можно считать завершенной, и это очень своевременно, поскольку совсем скоро начинаются избирательные кампании в субъектах РФ», – добавил Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила коллег за проведение выборов президента, отметив, что они прошли «максимально честно, прозрачно, корректно и, что не менее важно, максимально доброжелательно».

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.

В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила рекордные 77,49%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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