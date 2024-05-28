ЦИК: на организацию выборов президента было потрачено почти 30 млрд рублей

Согласно законодательству, комиссия обязана представить в палаты Федерального собрания отчет о расходовании средств не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов, отметил он. «С момента представления этого отчета избирательную кампанию по выборам президента можно считать завершенной, и это очень своевременно, поскольку совсем скоро начинаются избирательные кампании в субъектах РФ», – добавил Булаев.