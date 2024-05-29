Белый дом признал причастность к разработке «формулы мира» Зеленского

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства - члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, приглашения были направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. В центре конференции будет обсуждение украинской «формулы мира» и других мирных предложений, «основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».