Белый дом признал причастность к разработке «формулы мира» Зеленского
Белый дом причастен к разработке «формулы мира», которую продвигает Украина и ее президент Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
Кирби, отвечая на вопрос журналиста о «формуле мира» Украины, подтвердил, что Белый дом внес в нее свой вклад.
29 мая стало известно, что президент США Джо Байден не принял приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung, отметив, что на конференции не будут присутствовать высокопоставленные представители крупных держав. Издание обратило внимание, что предстоящие выборы в США для Байдена важнее, чем относительно безнадежный мирный саммит.
Вторая важная для Украины страна – Китай – отправит лишь небольшую делегацию, если отправит ее вообще, пишет газета. Отмена визита Байдена стала неожиданностью для политических кругов, а отсутствие Си Цзиньпина особенно фатально для Украины в геостратегическом плане из-за тесных связей Пекина и Москвы.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства - члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, приглашения были направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. В центре конференции будет обсуждение украинской «формулы мира» и других мирных предложений, «основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает конференцию по Украине бесперспективной. По его словам, обсуждать конфликт без России абсурдно.