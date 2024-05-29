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Белый дом признал причастность к разработке «формулы мира» Зеленского

Ведомости

Белый дом причастен к разработке «формулы мира», которую продвигает Украина и ее президент Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Кирби, отвечая на вопрос журналиста о «формуле мира» Украины, подтвердил, что Белый дом внес в нее свой вклад.

29 мая стало известно, что президент США Джо Байден не принял приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung, отметив, что на конференции не будут присутствовать высокопоставленные представители крупных держав. Издание обратило внимание, что предстоящие выборы в США для Байдена важнее, чем относительно безнадежный мирный саммит.

Вторая важная для Украины страна – Китай – отправит лишь небольшую делегацию, если отправит ее вообще, пишет газета. Отмена визита Байдена стала неожиданностью для политических кругов, а отсутствие Си Цзиньпина особенно фатально для Украины в геостратегическом плане из-за тесных связей Пекина и Москвы.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства - члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, приглашения были направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. В центре конференции будет обсуждение украинской «формулы мира» и других мирных предложений, «основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает конференцию по Украине бесперспективной. По его словам, обсуждать конфликт без России абсурдно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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