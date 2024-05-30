Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО

29 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу. В тот же день стало известно, что президент России предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО. Кухарук занимает пост главы Тюмени с 2018 г.