Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО
В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая объявила об уходе со своего поста. Глава государства высоко оценивает итоги ее работы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока в предстоящие дни такой встречи нет, но, безусловно, оценка [работы] очень высокая. Оценка высокая», – сказал он.
Песков отметил, что все эти годы ХМАО динамично развивается. По его словам, в регионе задана высокая планка, которую в ближайшие месяцы должен поддерживать исполняющий обязанности губернатора.
Отвечая на вопрос о будущей должности Комаровой, Песков заявил, что кадровые решения в Кремле никогда не анонсируются заранее.
29 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу. В тот же день стало известно, что президент России предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО. Кухарук занимает пост главы Тюмени с 2018 г.