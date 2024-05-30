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Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО

Ведомости

В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, которая объявила об уходе со своего поста. Глава государства высоко оценивает итоги ее работы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока в предстоящие дни такой встречи нет, но, безусловно, оценка [работы] очень высокая. Оценка высокая», – сказал он.

Песков отметил, что все эти годы ХМАО динамично развивается. По его словам, в регионе задана высокая планка, которую в ближайшие месяцы должен поддерживать исполняющий обязанности губернатора.

Отвечая на вопрос о будущей должности Комаровой, Песков заявил, что кадровые решения в Кремле никогда не анонсируются заранее.

29 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу. В тот же день стало известно, что президент России предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО. Кухарук занимает пост главы Тюмени с 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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