Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

29 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу. Комарова отметила, что регион за время ее работы вошел в число лидеров по ряду показателей. Политолог Михаил Виноградов, комментируя «Ведомостям» отставку Комаровой, заявил, что ее уход был прогнозируем, при этом сложно говорить о ее возможном повышении. Политолог Александр Немцев считает, что отставка Комаровой – нормальное явление, она занимала пост главы более 14 лет – с 1 марта 2010 г. Он также согласился с тем, что говорить о серьезном повышении не приходится. Среди возможных мест работы Комаровой эксперты назвали Совет Федерации и РАНХиГС.