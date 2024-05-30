Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАОВозглавлявшая более 14 лет ХМАО Наталья Комарова объявила 29 мая о переходе на новую работу
Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) во время рабочей встречи.
Глава государства отметил, что Кухарук всю жизнь проработал в Тюмени. Он подчеркнул, что дважды население оказывало доверие на выборах главы Тюмени – Кухарук занимает этот пост с 2018 г.
«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», – сказал президент.
Кухарук поблагодарил Путина за оказанное доверие. Он отметил, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны. В качестве первоочередной задачи Кухарук назвал поддержание темпов развития округа, а по определенным направлениям необходимо их нарастить.
Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. В 2001 г. он с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2002 г. занимал должность ведущего юриста в секторе правовой работы в администрации Тюменского района, с 2002 по 2011 г. был начальником управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области. В сентябре 2016 г. занял должность заместителя главы администрации Тюмени, а в октябре 2018 г. депутатами Тюменской городской думы единогласно был избран на должность главы Тюмени.
29 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе в отставку. Она поблагодарила за доверие и поддержку президента России, а также сообщила, что переходит на новую работу. Комарова отметила, что регион за время ее работы вошел в число лидеров по ряду показателей. Политолог Михаил Виноградов, комментируя «Ведомостям» отставку Комаровой, заявил, что ее уход был прогнозируем, при этом сложно говорить о ее возможном повышении. Политолог Александр Немцев считает, что отставка Комаровой – нормальное явление, она занимала пост главы более 14 лет – с 1 марта 2010 г. Он также согласился с тем, что говорить о серьезном повышении не приходится. Среди возможных мест работы Комаровой эксперты назвали Совет Федерации и РАНХиГС.
Комментируя отставку Комаровой, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле дают высокую оценку работе губернатора ХМАО. По его словам, регион все эти годы развивался весьма динамично – была задана высокая планка, которую должен поддерживать исполняющий обязанности главы региона. Он добавил, что в ближайшее время Путин не планирует встречу с Комаровой, а будущее место ее работы не анонсируется.