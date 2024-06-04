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США ввели санкции против четырех иранских производителей беспилотников

Ведомости

Вашингтон вводит санкции против четырех иранских организаций и одного физлица, связанных, как утверждается, с разработкой и производством БПЛА, которые Тегеран якобы предоставляет Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Метью Миллера.

Под ограничения попали четыре организации, связанные с зарегистрированной в США компанией Rayan Roshd Afzar, а также иранский руководитель Iran Aviation Industries Organization, «дочки» министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана.

31 мая Евросоюз ввел санкции против шести человек и трех организаций из КНДР, а также против девяти физических и юридических лиц из Ирана, включая министра обороны страны. ЕС утверждает, что Россия якобы использует беспилотные летательные аппараты иранского производства на Украине.

В Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал информационным вбросом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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