США ввели санкции против четырех иранских производителей беспилотников
Вашингтон вводит санкции против четырех иранских организаций и одного физлица, связанных, как утверждается, с разработкой и производством БПЛА, которые Тегеран якобы предоставляет Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Метью Миллера.
Под ограничения попали четыре организации, связанные с зарегистрированной в США компанией Rayan Roshd Afzar, а также иранский руководитель Iran Aviation Industries Organization, «дочки» министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана.
31 мая Евросоюз ввел санкции против шести человек и трех организаций из КНДР, а также против девяти физических и юридических лиц из Ирана, включая министра обороны страны. ЕС утверждает, что Россия якобы использует беспилотные летательные аппараты иранского производства на Украине.
В Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал информационным вбросом.