США ввели санкции против четырех иранских производителей беспилотников

Вашингтон вводит санкции против четырех иранских организаций и одного физлица, связанных, как утверждается, с разработкой и производством БПЛА, которые Тегеран якобы предоставляет Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Метью Миллера.