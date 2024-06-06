Путин встретился с президентом Зимбабве

В этом году ПМЭФ проходит 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Темой этого года стала «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др. 7 июня ожидается выступление президентов РФ и Зимбабве, а также лидера Боливии Луиса Арсе на пленарном заседании ПМЭФа.