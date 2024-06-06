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Путин встретился с президентом Зимбабве

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, который прибыл с делегацией на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. 31 мая замруководителя пресс-службы главы африканского государства Джордж Чарамба сообщал, что в состав делегации Зимбабве войдут министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава, министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе.

Прошлая встреча лидеров состоялась в июле 2023 г. на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Тогда Путин отметил, что Зимбабве – надежный союзник России на Африканском континенте, с которым сложились надежные и дружественные связи. В рамках саммита страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. 

В этом году ПМЭФ проходит 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Темой этого года стала «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др. 7 июня ожидается выступление президентов РФ и Зимбабве, а также лидера Боливии Луиса Арсе на пленарном заседании ПМЭФа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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