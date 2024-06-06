Путин встретился с президентом Зимбабве
Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере. 31 мая замруководителя пресс-службы главы африканского государства Джордж Чарамба сообщал, что в состав делегации Зимбабве войдут министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава, министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе.
Прошлая встреча лидеров состоялась в июле 2023 г. на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Тогда Путин отметил, что Зимбабве – надежный союзник России на Африканском континенте, с которым сложились надежные и дружественные связи. В рамках саммита страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
В этом году ПМЭФ проходит 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Темой этого года стала «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др. 7 июня ожидается выступление президентов РФ и Зимбабве, а также лидера Боливии Луиса Арсе на пленарном заседании ПМЭФа.