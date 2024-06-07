В Хмельницкой области прозвучали взрывы
Ночью 7 июня в Хмельницкой области Украины произошло несколько серий взрывов. Об этом пишет «Общественное».
О первых взрывах в области издание сообщило около 04:10 по мск. Повторные взрывы прозвучали в регионе около 04:30. В этот момент воздушная тревога звучала как в Хмельницкой области, так и на всей территории Украины. По данным УНИАН, взрывы были слышны в Староконстантинове.
Кроме того, этой ночью ПВО сработала в Киевской области. Там в результате атаки возник пожар на одном из промышленных объектов, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.