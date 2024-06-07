В Хмельницкой области прозвучали взрывы

О первых взрывах в области издание сообщило около 04:10 по мск. Повторные взрывы прозвучали в регионе около 04:30. В этот момент воздушная тревога звучала как в Хмельницкой области, так и на всей территории Украины. По данным УНИАН, взрывы были слышны в Староконстантинове.