Мэр Харькова сообщил о повреждении критической инфраструктуры
В результате удара критическая инфраструктура в Харькове получила повреждения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что на месте прилета произошло возгорание. По его словам, был поврежден газопровод.
Ночью 30 мая Терехов предупредил, что в Харькове «очень громко», и призвал жителей быть осторожными. «Общественное» писало о серии взрывов в городе.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. Минобороны РФ отчиталось о взятии более 20 населенных пунктов с начала месяца. 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.