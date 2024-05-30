Мэр Харькова сообщил о повреждении критической инфраструктуры

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. Минобороны РФ отчиталось о взятии более 20 населенных пунктов с начала месяца. 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.