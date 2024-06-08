Шольц призвал Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени
Украина не позволит поставить себя на колени и не будет сдаваться, российский президент Владимир Путин должен признать это, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении в соцсети X.
«Украина сильна и не позволит поставить себя на колени и не позволит заставить себя сдаться. Путин должен, наконец, признать это. Для Украины может быть только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», – заявил Шольц.
Канцлер Германии, как стало известно в мае, разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. До этого Шольц 26 мая выступал против такого использования западного оружия, так как эти правила были согласованы с Украиной в отношении поставок Берлином вооружений.
5 июня Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».