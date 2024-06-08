Экс-глава МИД Австрии: страны Запада хотели разделить на части Россию
«Я помню, что задолго до 2022 г. люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция», – сказала она.
Кнайсль заявила, что по этой теме шли дебаты. По ее словам, она видела соответствующие заявления людей, которые работают в Атлантическом совете – известном аналитическом центре в США.
7 июня президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад разработал план по разделению России на пять частей. По его словам, цель западных стран – завладеть ресурсами России, президент России Владимир Путин понял это и стал бороться «за русские национальные государственные интересы».