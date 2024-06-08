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Экс-глава МИД Австрии: страны Запада хотели разделить на части Россию

Ведомости

Запад планировал разделить Россию на части, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я помню, что задолго до 2022 г. люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция», – сказала она.

Кнайсль заявила, что по этой теме шли дебаты. По ее словам, она видела соответствующие заявления людей, которые работают в Атлантическом совете – известном аналитическом центре в США.

7 июня президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад разработал план по разделению России на пять частей. По его словам, цель западных стран – завладеть ресурсами России, президент России Владимир Путин понял это и стал бороться «за русские национальные государственные интересы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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