Додик заявил о плане Запада разделить Россию на пять частей

6 июня Путин встретился с Додиком на полях ПМЭФа. Президент Республики Сербской подчеркнул, что власти не намерены присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Запад «достаточно нервничает и настаивает на очень многих вещах». Додик назвал отношения с Россией «очень хорошими» и заявил о необходимости развивать сотрудничество по всем вопросам, «как и до настоящего момента».