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Додик заявил о плане Запада разделить Россию на пять частей

Ведомости

Запад разработал план разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял эти тенденции. Такое заявление сделал президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на полях ПМЭФа в интервью ТАСС.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», – сказал он.

По словам Додика, цель Запада, в частности Европы, – завладеть ресурсами России. Путин же сразу понял планы западных стран и стал бороться «за русские национальные государственные интересы», добавил президент Республики Сербской. Он назвал главу государства «национальным богатством» России и всего русского народа.

6 июня Путин встретился с Додиком на полях ПМЭФа. Президент Республики Сербской подчеркнул, что власти не намерены присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Запад «достаточно нервничает и настаивает на очень многих вещах». Додик назвал отношения с Россией «очень хорошими» и заявил о необходимости развивать сотрудничество по всем вопросам, «как и до настоящего момента».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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