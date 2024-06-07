Додик заявил о плане Запада разделить Россию на пять частей
Запад разработал план разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял эти тенденции. Такое заявление сделал президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на полях ПМЭФа в интервью ТАСС.
«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», – сказал он.
По словам Додика, цель Запада, в частности Европы, – завладеть ресурсами России. Путин же сразу понял планы западных стран и стал бороться «за русские национальные государственные интересы», добавил президент Республики Сербской. Он назвал главу государства «национальным богатством» России и всего русского народа.
6 июня Путин встретился с Додиком на полях ПМЭФа. Президент Республики Сербской подчеркнул, что власти не намерены присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Запад «достаточно нервничает и настаивает на очень многих вещах». Додик назвал отношения с Россией «очень хорошими» и заявил о необходимости развивать сотрудничество по всем вопросам, «как и до настоящего момента».