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Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки

Ведомости

Настало время, когда нужно обсуждать, каким образом страны Запада компенсируют Африке годы эксплуатации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьезно, по-настоящему, столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова подчеркнула, что западные страны не любят платить по долгам. По ее словам, они не признают себя виновными и не возвращают награбленное. Кроме того, Захарова добавила, что БРИКС дает возможность всем странам получить настоящее равноправие, а также возможность выразить свою позицию.

7 июня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает Россию союзником. По его словам, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом. Мнангагва также призвал предпринимателей из РФ инвестировать в Зимбабве – в стране есть большое количество ресурсов, а страны первого мира могут вывести ее экономику на новый уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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