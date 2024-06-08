Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки
Настало время, когда нужно обсуждать, каким образом страны Запада компенсируют Африке годы эксплуатации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьезно, по-настоящему, столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова подчеркнула, что западные страны не любят платить по долгам. По ее словам, они не признают себя виновными и не возвращают награбленное. Кроме того, Захарова добавила, что БРИКС дает возможность всем странам получить настоящее равноправие, а также возможность выразить свою позицию.
7 июня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает Россию союзником. По его словам, в многополярном мире солидарность и сотрудничество между странами являются императивом. Мнангагва также призвал предпринимателей из РФ инвестировать в Зимбабве – в стране есть большое количество ресурсов, а страны первого мира могут вывести ее экономику на новый уровень.