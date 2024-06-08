Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки

Захарова подчеркнула, что западные страны не любят платить по долгам. По ее словам, они не признают себя виновными и не возвращают награбленное. Кроме того, Захарова добавила, что БРИКС дает возможность всем странам получить настоящее равноправие, а также возможность выразить свою позицию.