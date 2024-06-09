Салливан подтвердил использование Киевом западного оружия для ударов по России
Киев уже нанес удары по территории России западным оружием, сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.
На вопрос журналистки CBS News Маргарет Бреннан о том, наносили ли ВСУ удары по российской территории и изменилось ли положение на фронте в связи с разрешением Вашингтона, Салливан ответил утвердительно.
«Украинцы применили это разрешение на поле боя», – сказал он, заверив, что США продолжат поддерживать Украину в удержании линии фронта.
В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Это касается приграничных с Харьковской областью территорий.
5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника сообщило, что Украина уже наносила удары по России американским оружием.
7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона.