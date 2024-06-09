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Салливан подтвердил использование Киевом западного оружия для ударов по России

Ведомости

Киев уже нанес удары по территории России западным оружием, сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

На вопрос журналистки CBS News Маргарет Бреннан о том, наносили ли ВСУ удары по российской территории и изменилось ли положение на фронте в связи с разрешением Вашингтона, Салливан ответил утвердительно.

«Украинцы применили это разрешение на поле боя», – сказал он, заверив, что США продолжат поддерживать Украину в удержании линии фронта.

В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Это касается приграничных с Харьковской областью территорий.

5 июня Associated Press со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника сообщило, что Украина уже наносила удары по России американским оружием.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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