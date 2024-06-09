Салливан подтвердил использование Киевом западного оружия для ударов по России

В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Это касается приграничных с Харьковской областью территорий.