«Единая Россия» выдвинула Андрея Турчака кандидатом на пост главы Алтая

Турчак пообещал сформировать «народную программу» развития Алтая (по аналогии с «народной программой» «Единой России». – «Ведомости»). Он провел встречу с журналистами региона, на которой заявил, что разговоров об объединении Республики Алтай и Алтайского края «быть не может и не должно». Также врио главы Алтая принял участие в форуме первичных отделений «Единой России», где его кандидатуру выдвинули на праймериз – вместе с сенатором Татьяной Гигель и депутатом госсобрания Айдаром Мызиным.