«Единая Россия» выдвинула Андрея Турчака кандидатом на пост главы Алтая
«Единая Россия» выдвинула врио главы Республики Алтай секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака кандидатом на выборы главы, председателя правительства этого региона, сообщила пресс-служба партии.
Кандидатуру Турчака поддержали, как отмечается, на конференции регионального отделения партии.
«У нас есть все необходимые возможности и ресурсы для решения задачи, которую поставил передо мной наш президент. Поддержка Владимира Путина, правительства, Совета Федерации, руководителей многих министерств и государственных корпораций. Уверен, что такой большой командой, командой единомышленников нам все задачи по плечу», – привели в ЕР слова Турчака.
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 10 июня представил Турчака в качестве врио главы региона депутатам государственного собрания Алтая, руководителям региональных органов исполнительной власти, муниципалам и общественникам. Серышев заявил о высоком профессионализме, умении глубоко погружаться в региональные проблемы, энергии и чувстве ответственности Турчака.
Турчак пообещал сформировать «народную программу» развития Алтая (по аналогии с «народной программой» «Единой России». – «Ведомости»). Он провел встречу с журналистами региона, на которой заявил, что разговоров об объединении Республики Алтай и Алтайского края «быть не может и не должно». Также врио главы Алтая принял участие в форуме первичных отделений «Единой России», где его кандидатуру выдвинули на праймериз – вместе с сенатором Татьяной Гигель и депутатом госсобрания Айдаром Мызиным.
4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Алтая Олега Хорохордина. Этим же документом глава государства назначил Турчака врио губернатора региона. 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака, который занимал пост первого вице-спикера. Комментируя перестановки в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «нет неважных регионов». Он добавил, что «возглавлять регионы – это большая ответственность и большая честь для каждого главы региона».