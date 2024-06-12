Путин утвердил смягчение уголовной ответственности за нарушение авторских прав
Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом вносятся изменения в статью 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).
«Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 000 руб., а в особо крупном размере – 2 млн млн руб.», – говорится тексте закона.
Кроме того, изменения вносятся в ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 млн руб., особо крупным – 4 млн руб.
Правительство России в январе внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав и за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, документ был направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства в этой сфере.
Более высокие суммы причиненного ущерба, как сообщалось, позволят декриминализировать около 26% преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, и более 20% преступлений по ст. 165 УК РФ. Авторы документа отмечали, что законопроект позволит смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по ч. 3 ст. 146 УК РФ, а также 28% правонарушений по ч. 2 165 УК РФ.