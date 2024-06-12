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Путин утвердил смягчение уголовной ответственности за нарушение авторских прав

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом вносятся изменения в статью 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

«Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 000 руб., а в особо крупном размере – 2 млн млн руб.», – говорится тексте закона.

Кроме того, изменения вносятся в ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 млн руб., особо крупным – 4 млн руб.

Правительство России в январе внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав и за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, документ был направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства в этой сфере.

Более высокие суммы причиненного ущерба, как сообщалось, позволят декриминализировать около 26% преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, и более 20% преступлений по ст. 165 УК РФ. Авторы документа отмечали, что законопроект позволит смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по ч. 3 ст. 146 УК РФ, а также 28% правонарушений по ч. 2 165 УК РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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