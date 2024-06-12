Путин утвердил смягчение уголовной ответственности за нарушение авторских прав

Правительство России в январе внесло в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав и за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, документ был направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства в этой сфере.