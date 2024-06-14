Путин: мир стремительно меняется

Путин ранее неоднократно критиковал модель однополярного мира и отмечал, что на смену ему приходит многополярность. В конце августа 2022 г. он заявил, что новый порядок должен основываться на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. В сентябре того же года президент России отметил, что мир должен быть гораздо более справедливым и не должен основываться на диктате одной страны.