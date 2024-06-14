Путин: мир стремительно меняется
Мир меняется, прежнего уже не вернуть, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством МИД РФ.
«Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет – ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», – подчеркнул он.
По словам Путина, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. В частности, укрепляются позиции государств Глобального Юга, Востока, Африки и Латинской Америки. Российский лидер назвал объективным процессом формированием контуров многополярного и многостороннего мироустройства. Он добавил, что эти изменения внушают оптимизм и надежду.
Путин ранее неоднократно критиковал модель однополярного мира и отмечал, что на смену ему приходит многополярность. В конце августа 2022 г. он заявил, что новый порядок должен основываться на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. В сентябре того же года президент России отметил, что мир должен быть гораздо более справедливым и не должен основываться на диктате одной страны.