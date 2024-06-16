Медведев назвал швейцарский саммит «скотным двором»
Никто из участников «форума мира» в Швейцарии не знает, что он там делает и в чем его роль, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», – отметил Медведев.
По его словам, для урегулирования конфликта швейцарские пастухи позвали только проверенных животных. Среди них безумный хряк с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире западных альпийских баранов и свора европейских цепных псов для охраны поголовья. Псы следят за порядком, это необходимо, поскольку овцы часто блеют невпопад и путаются в заученных формулах, уточнил зампред Совбеза РФ. Медведев добавил, что во главе отары стоит престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций. Вице-президент США Камала Харрис покинула мирную конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке до ее завершения.
В преддверии саммита президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.