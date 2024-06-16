Медведев назвал швейцарский саммит «скотным двором»

По его словам, для урегулирования конфликта швейцарские пастухи позвали только проверенных животных. Среди них безумный хряк с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире западных альпийских баранов и свора европейских цепных псов для охраны поголовья. Псы следят за порядком, это необходимо, поскольку овцы часто блеют невпопад и путаются в заученных формулах, уточнил зампред Совбеза РФ. Медведев добавил, что во главе отары стоит престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью.