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Медведев назвал швейцарский саммит «скотным двором»

Ведомости

Никто из участников «форума мира» в Швейцарии не знает, что он там делает и в чем его роль, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», – отметил Медведев.

По его словам, для урегулирования конфликта швейцарские пастухи позвали только проверенных животных. Среди них безумный хряк с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире западных альпийских баранов и свора европейских цепных псов для охраны поголовья. Псы следят за порядком, это необходимо, поскольку овцы часто блеют невпопад и путаются в заученных формулах, уточнил зампред Совбеза РФ. Медведев добавил, что во главе отары стоит престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью.

15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций. Вице-президент США Камала Харрис покинула мирную конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке до ее завершения.

В преддверии саммита президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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