США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

17 мая Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Его ратификация должна состояться до конца года, чтобы положения документа начали применяться с 1 января 2025 г.