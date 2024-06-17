США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
Министерство финансов США уведомило Россию о приостановке положений соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанного в июне 1992 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В американском минфине подчеркнули, что этот шаг – ответ на указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в августе 2023 г., в соответствии с которым Москва приостановила действие отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами, включая США.
Решение вступит в силу 16 августа 2024 г.
17 мая Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Его ратификация должна состояться до конца года, чтобы положения документа начали применяться с 1 января 2025 г.