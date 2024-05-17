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Россия и Малайзия заключили соглашение об избежании двойного налогообложения

Ведомости

Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Его ратификация должна состояться до конца года, чтобы положения документа начали применяться с 1 января 2025 г., сообщается на сайте Минфина РФ.

Сейчас между странами действует советско-малазийское соглашение от 1987 г. Новый документ в городе Путраджая подписали статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и его малазийский коллега Лим Хуэй Ин.

Соглашение предполагает, что ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти – 10%. По дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний.

Сазонов отметил, что в условиях переориентации российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока важно создавать комфортные условия для развития инвестиционных и торгово-экономических связей с этими регионами, в том числе в налоговой сфере.

«Рассчитываем, что соглашение с Малайзией будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах и привлечению взаимных инвестиций», – прокомментировал Сазонов.

Он также напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение с Оманом, которое президент РФ Владимир Путин ратифицировал в конце декабря, и власти намерены продолжить расширение сети международных налоговых договоров.

7 мая в Сухуме подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение вступит в силу в 2025 г. после ратификации в Абхазии и РФ. Оно установит единые ставки налога у государства – источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Отмечается, что ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, а это позволит не облагать налогом в государстве – источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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