Россия и Малайзия заключили соглашение об избежании двойного налогообложения
Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Его ратификация должна состояться до конца года, чтобы положения документа начали применяться с 1 января 2025 г., сообщается на сайте Минфина РФ.
Сейчас между странами действует советско-малазийское соглашение от 1987 г. Новый документ в городе Путраджая подписали статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и его малазийский коллега Лим Хуэй Ин.
Соглашение предполагает, что ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти – 10%. По дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний.
Сазонов отметил, что в условиях переориентации российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока важно создавать комфортные условия для развития инвестиционных и торгово-экономических связей с этими регионами, в том числе в налоговой сфере.
«Рассчитываем, что соглашение с Малайзией будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах и привлечению взаимных инвестиций», – прокомментировал Сазонов.
Он также напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение с Оманом, которое президент РФ Владимир Путин ратифицировал в конце декабря, и власти намерены продолжить расширение сети международных налоговых договоров.
7 мая в Сухуме подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение вступит в силу в 2025 г. после ратификации в Абхазии и РФ. Оно установит единые ставки налога у государства – источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Отмечается, что ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, а это позволит не облагать налогом в государстве – источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.