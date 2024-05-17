Россия и Малайзия заключили соглашение об избежании двойного налогообложения

7 мая в Сухуме подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение вступит в силу в 2025 г. после ратификации в Абхазии и РФ. Оно установит единые ставки налога у государства – источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Отмечается, что ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, а это позволит не облагать налогом в государстве – источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства.