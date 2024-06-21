Парламент Азербайджана предложит президенту назначить досрочные выборы

22 апреля Алиев посетил с рабочим визитом Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Темами для их переговоров стали 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения. По словам Алиева, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии». «Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», – подчеркнул Алиев.