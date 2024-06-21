Парламент Азербайджана предложит президенту назначить досрочные выборы
Милли меджлис (парламент) Азербайджана обратился к президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.
Председатель парламента Сахиба Гафарова уточнила, что с таким предложением выступили депутаты, представляющие партию «Ени Азербайджан».
В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия. После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.
22 апреля Алиев посетил с рабочим визитом Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Темами для их переговоров стали 50-летие Байкало-Амурской магистрали (БАМ), обеспечение безопасности на Кавказе, двусторонние экономические отношения. По словам Алиева, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе «и в более широкой географии». «Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», – подчеркнул Алиев.