СМИ: в Мали задержали 11 представителей оппозиции
В Мали задержали 11 деятелей оппозиции после призывов к возвращению гражданской власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
Задержание произошло во время частной встречи в доме лидера оппозиционной коалиции. Среди задержанных – руководители политических партий и движений, призывающих к проведению выборов президента Мали.
Как уточняется в материале, деятельность этих партий сейчас находится под запретом в стране.
31 марта более 80 партий и правозащитников Мали выступили с призывом провести президентские выборы, писало AFP. Это произошло после истечения срока, который военные отводили на переходный период, в феврале 2024 г. Военные власти объявили о переносе выборов на неопределенный срок.
В середине апреля представитель временного правительства Мали Абдулайе Маига объявил о роспуске коалиции «Координация организаций Призыва 20 февраля к спасению Мали». Он мотивировал это решение тем, что действия коалиции «нарушают общественный порядок и подрывают национальное единство». В том же месяце деятельность политических партий и объединений в Мали была приостановлена на неопределенный период.
Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства полковник Ассими Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом.
В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейа умер в январе прошлого года.
28 января Мали, Буркина-Фасо и Нигер, власть в которых также сменилась в результате вооруженного мятежа, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC). 2 декабря 2023 г. стало известно, что Нигер и Буркина-Фасо вышли из G5 Sahel («Сахельская пятерка»). В сентябре того же года Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне.