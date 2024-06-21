СМИ: в Мали задержали 11 представителей оппозиции

28 января Мали, Буркина-Фасо и Нигер, власть в которых также сменилась в результате вооруженного мятежа, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC). 2 декабря 2023 г. стало известно, что Нигер и Буркина-Фасо вышли из G5 Sahel («Сахельская пятерка»). В сентябре того же года Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне.