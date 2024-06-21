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СМИ: в Мали задержали 11 представителей оппозиции

Ведомости

В Мали задержали 11 деятелей оппозиции после призывов к возвращению гражданской власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Задержание произошло во время частной встречи в доме лидера оппозиционной коалиции. Среди задержанных – руководители политических партий и движений, призывающих к проведению выборов президента Мали.

Как уточняется в материале, деятельность этих партий сейчас находится под запретом в стране.

31 марта более 80 партий и правозащитников Мали выступили с призывом провести президентские выборы, писало AFP. Это произошло после истечения срока, который военные отводили на переходный период, в феврале 2024 г. Военные власти объявили о переносе выборов на неопределенный срок. 

В середине апреля представитель временного правительства Мали Абдулайе Маига объявил о роспуске коалиции «Координация организаций Призыва 20 февраля к спасению Мали». Он мотивировал это решение тем, что действия коалиции «нарушают общественный порядок и подрывают национальное единство». В том же месяце деятельность политических партий и объединений в Мали была приостановлена на неопределенный период.

Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства полковник Ассими Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. 

В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейа умер в январе прошлого года. 

28 января Мали, Буркина-Фасо и Нигер, власть в которых также сменилась в результате вооруженного мятежа, объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАC). 2 декабря 2023 г. стало известно, что Нигер и Буркина-Фасо вышли из G5 Sahel («Сахельская пятерка»). В сентябре того же года Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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