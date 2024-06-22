Медведев создал Telegram-канал на английском языке

«Пусть их элиты понервничают! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть один из них выбросится из окна с криком: «Русские идут!», точно так же, как это сделал бывший министр обороны США Джеймс Форестолл, находясь в психиатрической больнице», – заключил он.