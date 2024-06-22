Медведев создал Telegram-канал на английском языке
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев завел второй Telegram-канал для англоязычной аудитории. Об этом он сообщил на своем основном канале в мессенджере.
«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются», – написал он, прикрепив ссылку и изображение черепа, напоминающего образ президента США Джо Байдена.
В новом канале Медведев поприветствовал англоговорящих пользователей и опубликовал первый пост на английском языке, который был опубликован в его основном канале 21 июня.
«США вполне серьезно намерены предложить нам провести переговоры по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Мол, мы будем снабжать неонацистов всеми видами оружия, включая ракеты дальнего действия и авиацию, а с вами будем обсуждать новый СНВ. Какие наглые циничные скоты», – написал он.
По его словам, обсуждение такого договора станет возможным только после прекращения снабжения Киева оружием и блокирования его принятия в НАТО. В противном случае, уточнил он, «все должно пойти совсем по другому сценарию».
«Пусть их элиты понервничают! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть один из них выбросится из окна с криком: «Русские идут!», точно так же, как это сделал бывший министр обороны США Джеймс Форестолл, находясь в психиатрической больнице», – заключил он.
Медведев начал вести свой Telegram-канал в 2022 г., после начала спецоперации России на Украине.