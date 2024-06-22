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Медведев создал Telegram-канал на английском языке

Ведомости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев завел второй Telegram-канал для англоязычной аудитории. Об этом он сообщил на своем основном канале в мессенджере.

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются», – написал он, прикрепив ссылку и изображение черепа, напоминающего образ президента США Джо Байдена.

В новом канале Медведев поприветствовал англоговорящих пользователей и опубликовал первый пост на английском языке, который был опубликован в его основном канале 21 июня. 

«США вполне серьезно намерены предложить нам провести переговоры по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Мол, мы будем снабжать неонацистов всеми видами оружия, включая ракеты дальнего действия и авиацию, а с вами будем обсуждать новый СНВ. Какие наглые циничные скоты», – написал он.

По его словам, обсуждение такого договора станет возможным только после прекращения снабжения Киева оружием и блокирования его принятия в НАТО. В противном случае, уточнил он, «все должно пойти совсем по другому сценарию».

«Пусть их элиты понервничают! Пусть дрожат и трясутся, гниды! И пусть один из них выбросится из окна с криком: «Русские идут!», точно так же, как это сделал бывший министр обороны США Джеймс Форестолл, находясь в психиатрической больнице», – заключил он.

Медведев начал вести свой Telegram-канал в 2022 г., после начала спецоперации России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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