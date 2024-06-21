Медведев допустил обсуждение ДСНВ только после отказа США от поставок оружия ВСУ

В апреле в госдепе США заявили, что готовы отменить контрмеры по договору, если и Россия вернется к своим обязательствам. В Белом доме при этом не исключали, что Вашингтону может не удаться выработать с Москвой соглашение на замену ДСНВ. Там добавляли, что заменить договор могут несколько соглашений с РФ в сфере контроля над вооружениями.