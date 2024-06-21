Медведев допустил обсуждение ДСНВ только после отказа США от поставок оружия ВСУ
Обсуждение нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) с США будет возможно только после того, как Вашингтон прекратит поставки вооружения Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. <...> Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», – подчеркнул он.
Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.
Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения. Вашингтон также подчеркивал, что продолжает придерживаться ограничений.
В апреле в госдепе США заявили, что готовы отменить контрмеры по договору, если и Россия вернется к своим обязательствам. В Белом доме при этом не исключали, что Вашингтону может не удаться выработать с Москвой соглашение на замену ДСНВ. Там добавляли, что заменить договор могут несколько соглашений с РФ в сфере контроля над вооружениями.