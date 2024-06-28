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Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил досрочные выборы

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса (парламента) республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов, передает государственное агентство «Азертадж».

«Руководствуясь ч. I ст. 981 и п. 1 ст. 109 конституции Азербайджанской Республики, постановляю: распустить Милли меджлис <...> шестого созыва», – цитирует агентство документ.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 1 сентября.

21 июня депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» обратились к Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.

В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия. После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.

Ильхам Алиев в феврале этого года победил на внеочередных президентских выборах, об их проведении он объявил в декабре 2023 г. Четвертый срок полномочий Алиева на посту главы государства заканчивался бы лишь в апреле 2025 г.

Выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. За действующего главу государства проголосовали 92,12% избирателей. Явка избирателей, по данным избиркома, составила 76,43%. Всеобщее голосование впервые в современной истории страны проходило и в районах Нагорного Карабаха. Предыдущие выборы 2018 г. также были внеочередными: тогда Алиев впервые после конституционной реформы 2016 г. переизбирался не на пять, а на семь лет с результатом в 86%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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