Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил досрочные выборы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса (парламента) республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов, передает государственное агентство «Азертадж».
«Руководствуясь ч. I ст. 981 и п. 1 ст. 109 конституции Азербайджанской Республики, постановляю: распустить Милли меджлис <...> шестого созыва», – цитирует агентство документ.
Внеочередные выборы в парламент назначены на 1 сентября.
21 июня депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» обратились к Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.
В ходе обсуждений депутаты сочли целесообразным проведение внеочередных парламентских выборов, отметив, что в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия. После обсуждения обращение было вынесено на голосование и принято.
Ильхам Алиев в феврале этого года победил на внеочередных президентских выборах, об их проведении он объявил в декабре 2023 г. Четвертый срок полномочий Алиева на посту главы государства заканчивался бы лишь в апреле 2025 г.
Выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. За действующего главу государства проголосовали 92,12% избирателей. Явка избирателей, по данным избиркома, составила 76,43%. Всеобщее голосование впервые в современной истории страны проходило и в районах Нагорного Карабаха. Предыдущие выборы 2018 г. также были внеочередными: тогда Алиев впервые после конституционной реформы 2016 г. переизбирался не на пять, а на семь лет с результатом в 86%.