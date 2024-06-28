Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил досрочные выборы

Выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. За действующего главу государства проголосовали 92,12% избирателей. Явка избирателей, по данным избиркома, составила 76,43%. Всеобщее голосование впервые в современной истории страны проходило и в районах Нагорного Карабаха. Предыдущие выборы 2018 г. также были внеочередными: тогда Алиев впервые после конституционной реформы 2016 г. переизбирался не на пять, а на семь лет с результатом в 86%.