Страны БРИКС поддержали инициативу РФ об общей зерновой бирже

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания зерновой биржи в объединении БРИКС в марте. По словам главы государства, несправедливо, что биржевые индексы формируются в США или в Европе. Глава государства отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, они могут заинтересоваться таким предложением.