Страны БРИКС поддержали инициативу РФ об общей зерновой бирже
Страны – участницы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) поддержали инициативу РФ по созданию зерновой биржи, Минсельхоз будет совместно с коллегами прорабатывать создание и развитие этой площадки и развитие возможности расчетов в национальных валютах. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на 14-й встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС.
По словам Лут, страны БРИКС на данный момент имеют порядка 30% всех мировых пахотных земель.
«Мы совместно производим порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире, поэтому фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности», – подчеркнула министр.
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания зерновой биржи в объединении БРИКС в марте. По словам главы государства, несправедливо, что биржевые индексы формируются в США или в Европе. Глава государства отметил, что, поскольку в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, они могут заинтересоваться таким предложением.