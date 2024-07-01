Песков назвал дискриминацией отказ НАТО аккредитовать «Известия» на саммит в США
Отказ НАТО аккредитовать журналистов российского издания «Известия» является дискриминацией СМИ по страновой принадлежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности, что является абсолютно недопустимым», – сказал Песков.
1 июля «Известия» сообщили, что в редакцию поступил отказ в аккредитации СМИ на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. В уведомлении не указаны причины решения, но сказано, что оно является окончательным. Саммит альянса будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники также планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
17 мая о запрете вещания «Известий» и других российских СМИ – «РИА Новости» и «Российской газеты» – объявил Евросоюз (ЕС). Ограничение вступило в силу с 25 июня. В майском заявлении ЕС было указано, что указанные средства массовой информации якобы «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине.