Песков назвал дискриминацией отказ НАТО аккредитовать «Известия» на саммит в США

1 июля «Известия» сообщили, что в редакцию поступил отказ в аккредитации СМИ на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. В уведомлении не указаны причины решения, но сказано, что оно является окончательным. Саммит альянса будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники также планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.