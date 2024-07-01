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Песков назвал дискриминацией отказ НАТО аккредитовать «Известия» на саммит в США

Ведомости

Отказ НАТО аккредитовать журналистов российского издания «Известия» является дискриминацией СМИ по страновой принадлежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности, что является абсолютно недопустимым», – сказал Песков.

1 июля «Известия» сообщили, что в редакцию поступил отказ в аккредитации СМИ на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. В уведомлении не указаны причины решения, но сказано, что оно является окончательным. Саммит альянса будет посвящен 75-летию блока. В ходе встречи участники также планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

17 мая о запрете вещания «Известий» и других российских СМИ – «РИА Новости» и «Российской газеты» – объявил Евросоюз (ЕС). Ограничение вступило в силу с 25 июня. В майском заявлении ЕС было указано, что указанные средства массовой информации якобы «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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