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Кремль не знаком с заявлениями о вмешательстве РФ в работу спутников ЕС

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы какая-либо структура ООН заявляла о причастности РФ к вмешательству в работу спутниковых систем европейских стран.

«Мне об этом неизвестно, и, собственно, здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли это так, не считаем возможным что-либо говорить на эту тему», – сказал Песков во время брифинга.

В начале мая НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». Страны – члены НАТО озабочены якобы недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.

30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем. В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. Президент Владимир Путин называл в июне заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, бредом, а авторов подобных утверждений – «тупыми как стол».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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