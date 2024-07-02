Кремль не знаком с заявлениями о вмешательстве РФ в работу спутников ЕС

«Мне об этом неизвестно, и, собственно, здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли это так, не считаем возможным что-либо говорить на эту тему», – сказал Песков во время брифинга.