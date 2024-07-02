Кремль не знаком с заявлениями о вмешательстве РФ в работу спутников ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы какая-либо структура ООН заявляла о причастности РФ к вмешательству в работу спутниковых систем европейских стран.
«Мне об этом неизвестно, и, собственно, здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли это так, не считаем возможным что-либо говорить на эту тему», – сказал Песков во время брифинга.
В начале мая НАТО обвинило Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж». Страны – члены НАТО озабочены якобы недавними «вредоносными действиями» на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и выдвинуты обвинения в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.
30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем. В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. Президент Владимир Путин называл в июне заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, бредом, а авторов подобных утверждений – «тупыми как стол».