Депутат Верховной рады: первые F-16 появятся на Украине в июле
Первые американские истребители F-16 будут поставлены Украине в июле этого года. Об этом заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко украинскому изданию Kyiv Post.
По его словам, истребители планируется использовать только в операциях ближнего действия. Сейчас основными остаются вопросы, как они будут эксплуатироваться, каким количеством ракет дальнего действия и какими радарами их оснастят.
Издание отмечает, что военно-воздушные силы (ВВС) Украины могли бы запускать до 12 истребителей одновременно, но реалии военного времени и подготовка украинских пилотов указывают на то, что количество вылетов F-16 будет невысоким.
2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину.
В июне The Guardian писала, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов. По словам командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманна, для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию. Тогда же планируемые поставки подтвердила и Оллонгрен. По ее словам, Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.