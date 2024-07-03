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Депутат Верховной рады: первые F-16 появятся на Украине в июле

Ведомости

Первые американские истребители F-16 будут поставлены Украине в июле этого года. Об этом заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко украинскому изданию Kyiv Post.

По его словам, истребители планируется использовать только в операциях ближнего действия. Сейчас основными остаются вопросы, как они будут эксплуатироваться, каким количеством ракет дальнего действия и какими радарами их оснастят.

Издание отмечает, что военно-воздушные силы (ВВС) Украины могли бы запускать до 12 истребителей одновременно, но реалии военного времени и подготовка украинских пилотов указывают на то, что количество вылетов F-16 будет невысоким.

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину.

В июне The Guardian писала, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов. По словам командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманна, для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию. Тогда же планируемые поставки подтвердила и Оллонгрен. По ее словам, Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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