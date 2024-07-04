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Кремль придает визиту Моди первостепенное значение

Ведомости

Российская сторона придает визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию первостепенное значение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы этому визиту придаем первостепенное значение. Это практически будет одна из первых, если не первая, поездка Моди после выборов», – сообщил Ушаков.

По словам помощника президента, в ходе официального визита Моди «международная тематика продолжится», об этом будет объявлено 5 июля.

Визит Моди в Россию состоится 8-9 июля в Москве, сообщили в Кремле.

25 июня The Tribune сообщало, что 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки.

Bloomberg в публикации 2 июля пишет, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. Издание отмечает, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. По словам индийских чиновников, знакомых с вопросом, ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, но прорывных соглашений, скорее всего, не будет. На повестке дня – соглашение о поставках материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами, возобновление дискуссий о совместной разработке истребителя пятого поколения и сотрудничество в области ядерной энергетики.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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