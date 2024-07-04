Кремль придает визиту Моди первостепенное значение

Bloomberg в публикации 2 июля пишет, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. Издание отмечает, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. По словам индийских чиновников, знакомых с вопросом, ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, но прорывных соглашений, скорее всего, не будет. На повестке дня – соглашение о поставках материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами, возобновление дискуссий о совместной разработке истребителя пятого поколения и сотрудничество в области ядерной энергетики.