Кремль придает визиту Моди первостепенное значение
Российская сторона придает визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию первостепенное значение. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы этому визиту придаем первостепенное значение. Это практически будет одна из первых, если не первая, поездка Моди после выборов», – сообщил Ушаков.
По словам помощника президента, в ходе официального визита Моди «международная тематика продолжится», об этом будет объявлено 5 июля.
25 июня The Tribune сообщало, что 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки.
Bloomberg в публикации 2 июля пишет, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. Издание отмечает, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. По словам индийских чиновников, знакомых с вопросом, ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, но прорывных соглашений, скорее всего, не будет. На повестке дня – соглашение о поставках материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами, возобновление дискуссий о совместной разработке истребителя пятого поколения и сотрудничество в области ядерной энергетики.