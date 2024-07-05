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МИД Индии: Путин и Моди обсудят вопросы глобального и регионального значения

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время предстоящих переговоров обсудят вопросы глобального и регионального значения. Об этом во время брифинга заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

«Вы хорошо знаете, что говорил премьер-министр президенту России о конфликте на Украине. <...> Вопросы регионального и глобального значения станут важным элементом переговоров», – сказал он. Кватра добавил, что Россию и Индию связывают особые партнерские отношения с 2020 г. По его словам, они остаются крепкими перед лицом мировых геополитических вызовов.

Визит Моди в Россию состоится 8-9 июля. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран также намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений». Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона придает визиту Моди первостепенное значение. По его словам, во время него «международная тематика продолжится».

О планируемом визите Моди в Россию в конце июня сообщило издание The Tribune. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Как отмечало агентство Bloomberg, визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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