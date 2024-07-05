МИД Индии: Путин и Моди обсудят вопросы глобального и регионального значения
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время предстоящих переговоров обсудят вопросы глобального и регионального значения. Об этом во время брифинга заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.
«Вы хорошо знаете, что говорил премьер-министр президенту России о конфликте на Украине. <...> Вопросы регионального и глобального значения станут важным элементом переговоров», – сказал он. Кватра добавил, что Россию и Индию связывают особые партнерские отношения с 2020 г. По его словам, они остаются крепкими перед лицом мировых геополитических вызовов.
Визит Моди в Россию состоится 8-9 июля. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран также намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений». Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона придает визиту Моди первостепенное значение. По его словам, во время него «международная тематика продолжится».
О планируемом визите Моди в Россию в конце июня сообщило издание The Tribune. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Как отмечало агентство Bloomberg, визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.