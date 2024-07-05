МИД Индии: Путин и Моди обсудят вопросы глобального и регионального значения

О планируемом визите Моди в Россию в конце июня сообщило издание The Tribune. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Как отмечало агентство Bloomberg, визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. В соответствующей публикации подчеркивалось, что встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина.