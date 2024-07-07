Явка во втором туре на выборах во Франции к полудню достигла рекордных 26%

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.