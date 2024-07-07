Явка во втором туре на выборах во Франции к полудню достигла рекордных 26%
В ходе второго тура парламентских выборов во Франции явка к полудню превысила 26%, что является рекордом с 1981 г. Об этом со ссылкой на данные МВД республики сообщает телеканал BFM TV.
Явка на выборах 7 июля в 12:00 (13:00 мск) составила 26,63%. Такой результат превышает данные по явке в ходе первого тура, когда к полудню на участки пришли 25,9% избирателей, указывает телеканал.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.
7 июля проходит второй тур голосования, избирательные участки работают с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В некоторых крупных городах избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).