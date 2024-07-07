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Макрон проголосовал во втором туре выборов в парламент Франции

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Глава государства проголосовал на избирательном участке в прибрежном городе Ле-Туке.

По данным МВД Франции, в ходе второго тура парламентских выборов в республике явка к полудню превысила 26%, что является рекордом с 1981 г. Такой результат превышает данные по явке в ходе первого тура, когда к полудню на участки пришли 25,9% избирателей.

Макрон объявил о внеочередных парламентских выборах после того, как партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обогнала его коалицию на выборах в Европарламент. В первом туре внеочередных выборов снова победила партия Ле Пен, собрав 33,36% голосов. Второе место занял «Новый народный фронт» с результатом 28,32% голосов. Третье место получило объединение Макрона «Вместе за республику» с 21,06% голосов.

7 июля проходит второй тур голосования, избирательные участки работают с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В некоторых крупных городах избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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