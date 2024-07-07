Премьер-министр Франции Атталь объявил о намерении подать в отставку

7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Согласно предварительным данным экзит-полов, левый «Новый народный фронт» опережает другие политические силы и может получить от 180 до 215 мест в 577-местном парламенте. Коалиция Макрона может занять 150-180 мест, правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» идет третьей и может получить от 120 до 150 депутатских мандатов.