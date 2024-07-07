Премьер-министр Франции Атталь объявил о намерении подать в отставку
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал подать в отставку в понедельник, 8 июля, представив соответствующее прошение французскому президенту Эммануэлю Макрону, сообщает BFMTV.
«Теперь, в соответствии с республиканской традицией и моими убеждениями, я подам завтра утром прошение об отставке президенту республики», – заявил Атталь.
При этом политик выразил готовность исполнять обязанности главы кабинета министров до формирования нового правительства. Атталь добавил, что по итогам второго тура выборов ни одна из «крайних» партий не сможет контролировать парламент.
7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Согласно предварительным данным экзит-полов, левый «Новый народный фронт» опережает другие политические силы и может получить от 180 до 215 мест в 577-местном парламенте. Коалиция Макрона может занять 150-180 мест, правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» идет третьей и может получить от 120 до 150 депутатских мандатов.