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Премьер-министр Франции Атталь объявил о намерении подать в отставку

Ведомости

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал подать в отставку в понедельник, 8 июля, представив соответствующее прошение французскому президенту Эммануэлю Макрону, сообщает BFMTV.

«Теперь, в соответствии с республиканской традицией и моими убеждениями, я подам завтра утром прошение об отставке президенту республики», – заявил Атталь.

При этом политик выразил готовность исполнять обязанности главы кабинета министров до формирования нового правительства. Атталь добавил, что по итогам второго тура выборов ни одна из «крайних» партий не сможет контролировать парламент.

7 июля во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Согласно предварительным данным экзит-полов, левый «Новый народный фронт» опережает другие политические силы и может получить от 180 до 215 мест в 577-местном парламенте. Коалиция Макрона может занять 150-180 мест, правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» идет третьей и может получить от 120 до 150 депутатских мандатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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