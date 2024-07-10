Столтенберг: прекращение огня на Украине должно привести в завершению конфликта
Прекращение огня на Украине должно привести к окончанию конфликта, независимо от того, где проходит линия соприкосновения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия», – сказал Столтенберг.
Столтенберг также добавил, что после прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности.
10 июля испанская газета El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщила, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца этого года, считают президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
5 июля Орбан посетил Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом. 8 июля Орбан встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и сосредоточился на обсуждении украинского конфликта. Затем он прилетел Вашингтон.