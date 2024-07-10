Axios: Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг здоровья Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский – один из мировых лидеров, наблюдавших за американскими президентскими дебатами, он обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг здоровья президент США Джо Байдена. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинский источник.
«Украинский президент Владимир Зеленский является одним из лидеров, которые смотрели президентские дебаты и обеспокоены ситуацией», – говорится в сообщении
По информации издания, при встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.