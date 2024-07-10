Из коммюнике саммита НАТО могут убрать тезис о необратимости вступления Украины

Источники издания утверждают, что в последнюю минуту, до выхода документа, в него всегда могут быть внесены изменения. В коммюнике саммита не будут указаны точные сроки вступления, о которых просили украинцы, и в нем будет содержаться требование, чтобы Украина сначала доказала, что она может справиться с коррупцией и придерживаться сильного демократического и правового управления – условия, которые также установлены для других членов альянса. Но это должно приветствоваться украинскими официальными лицами, которые настаивали на формулировке «необратимый».