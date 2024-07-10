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Из коммюнике саммита НАТО могут убрать тезис о необратимости вступления Украины

Ведомости

В итоговое коммюнике участников саммита НАТО в последний момент могут быть внесены изменения, в частности, из него может исчезнуть фраза о «необратимости» вступления Украины в альянс. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные лица.

Издание отмечает, что хотя консенсус по поводу вступления Украины в НАТО еще не достигнут, усиление формулировок свидетельствует о движении в этом направлении. В свое время Соединенные Штаты с большим скепсисом относились к тому, готова ли Украина стать членом НАТО, эти вопросы до сих пор остаются в силе, но все больше американских и европейских чиновников считают, что страна в конечном итоге сможет присоединиться в альянсу.

Источники издания утверждают, что в последнюю минуту, до выхода документа, в него всегда могут быть внесены изменения. В коммюнике саммита не будут указаны точные сроки вступления, о которых просили украинцы, и в нем будет содержаться требование, чтобы Украина сначала доказала, что она может справиться с коррупцией и придерживаться сильного демократического и правового управления – условия, которые также установлены для других членов альянса. Но это должно приветствоваться украинскими официальными лицами, которые настаивали на формулировке «необратимый».

По словам официальных лиц в Вашингтоне, США и союзники с новой силой обсуждают обязательства, которые они планируют взять на себя перед Украиной, учитывая неопределенность в вопросе о том, сможет ли поддерживающий Украину президент Джо Байден переизбраться осенью.

23 июня кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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