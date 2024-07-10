Из коммюнике саммита НАТО могут убрать тезис о необратимости вступления Украины
В итоговое коммюнике участников саммита НАТО в последний момент могут быть внесены изменения, в частности, из него может исчезнуть фраза о «необратимости» вступления Украины в альянс. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные лица.
Издание отмечает, что хотя консенсус по поводу вступления Украины в НАТО еще не достигнут, усиление формулировок свидетельствует о движении в этом направлении. В свое время Соединенные Штаты с большим скепсисом относились к тому, готова ли Украина стать членом НАТО, эти вопросы до сих пор остаются в силе, но все больше американских и европейских чиновников считают, что страна в конечном итоге сможет присоединиться в альянсу.
Источники издания утверждают, что в последнюю минуту, до выхода документа, в него всегда могут быть внесены изменения. В коммюнике саммита не будут указаны точные сроки вступления, о которых просили украинцы, и в нем будет содержаться требование, чтобы Украина сначала доказала, что она может справиться с коррупцией и придерживаться сильного демократического и правового управления – условия, которые также установлены для других членов альянса. Но это должно приветствоваться украинскими официальными лицами, которые настаивали на формулировке «необратимый».
По словам официальных лиц в Вашингтоне, США и союзники с новой силой обсуждают обязательства, которые они планируют взять на себя перед Украиной, учитывая неопределенность в вопросе о том, сможет ли поддерживающий Украину президент Джо Байден переизбраться осенью.
23 июня кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.