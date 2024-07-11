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На Украине арестовано заходившее в порт Севастополя грузовое судно

Ведомости

Украинские власти арестовали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое заходило в порт Севастополя. Об этом сообщил офис генпрокурора страны.

По его данным, в ноябре прошлого года судно зашло в порт Севастополя. На корабль было погружено более 3000 т агропродукции. Перед заходом судна в порт на нем выключали автоматическую идентификационную систему (АИС). В конце мая 2024 г. корабль во второй раз зашел в порт Севастополя с выключенной АИС и осуществил разгрузку груза.

«Во время прохода через акваторию порта Рени судно Usko Mfu было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест», – сказано в сообщении.

На корабле прошли обыски. Была изъята судовая документация, система АИС, компьютер, документация, выданная администрацией Севастопольского морского торгового порта. Арестован капитан судна, гражданин Азербайджана. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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