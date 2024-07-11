На Украине арестовано заходившее в порт Севастополя грузовое судно

По его данным, в ноябре прошлого года судно зашло в порт Севастополя. На корабль было погружено более 3000 т агропродукции. Перед заходом судна в порт на нем выключали автоматическую идентификационную систему (АИС). В конце мая 2024 г. корабль во второй раз зашел в порт Севастополя с выключенной АИС и осуществил разгрузку груза.