На Украине арестовано заходившее в порт Севастополя грузовое судно
Украинские власти арестовали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое заходило в порт Севастополя. Об этом сообщил офис генпрокурора страны.
По его данным, в ноябре прошлого года судно зашло в порт Севастополя. На корабль было погружено более 3000 т агропродукции. Перед заходом судна в порт на нем выключали автоматическую идентификационную систему (АИС). В конце мая 2024 г. корабль во второй раз зашел в порт Севастополя с выключенной АИС и осуществил разгрузку груза.
«Во время прохода через акваторию порта Рени судно Usko Mfu было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест», – сказано в сообщении.
На корабле прошли обыски. Была изъята судовая документация, система АИС, компьютер, документация, выданная администрацией Севастопольского морского торгового порта. Арестован капитан судна, гражданин Азербайджана. Его обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.