Путин: «золотой миллиард» сопротивляется усилиям БРИКС

По мнению Путина, такие правила заново пишутся или корректируются под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Это явная попытка подменить легитимные международные права, создать монополию на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна, уверен президент РФ, – нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция, в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж.