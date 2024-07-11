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Путин: «золотой миллиард» сопротивляется усилиям БРИКС

Ведомости

Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии парламентского форума БРИКС.

«Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», – считает Путин.

По мнению Путина, такие правила заново пишутся или корректируются под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Это явная попытка подменить легитимные международные права, создать монополию на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна, уверен президент РФ, – нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция, в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж.

Именно поэтому, уверен российский лидер, становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность – процесс сложный и во многом болезненный.

В сентябре 2023 г. на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин также отмечал, что мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», а руководители стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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