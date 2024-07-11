Путин: «золотой миллиард» сопротивляется усилиям БРИКС
Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии парламентского форума БРИКС.
«Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», – считает Путин.
По мнению Путина, такие правила заново пишутся или корректируются под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Это явная попытка подменить легитимные международные права, создать монополию на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна, уверен президент РФ, – нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция, в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж.
Именно поэтому, уверен российский лидер, становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность – процесс сложный и во многом болезненный.
В сентябре 2023 г. на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин также отмечал, что мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», а руководители стран «золотого миллиарда» эксплуатируют практически все другие страны мира.