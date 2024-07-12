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ERR: премьер-министр Эстонии Каллас может подать в отставку 15 июля

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может подать в отставку в 15 июля, сообщает портал гостелерадио ERR.

На 15 июля у Каллас запланирована встреча с президентом страны Аларом Карисом. Ожидается, что во время нее премьер-министр подаст главе государства прошение об отставке. В случае отставки Каллас правительство страны также распустят.

По данным портала, Карис намерен провести консультации с представителями парламентских партий. Отмечается, что пока неясно, когда глава государства предложит сформировать новое правительство. Своего кандидата в премьер-министры выдвинуло либеральное объединение Эстонии «Партия реформ», им стал Кристен Михал – министр окружающей среды.

Предполагается, что новое правительство будет сформировано в конце июля или в начале августа. ERR отмечает, что пока неизвестно, сколько министров сменится.

27 июня Европейский совет выдвинул Каллас кандидатом на пост верховного представителя по иностранным делам, сообщается на сайте правительства Эстонии. Она занимает должность премьер-министра страны с января 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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