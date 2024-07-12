ERR: премьер-министр Эстонии Каллас может подать в отставку 15 июля
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может подать в отставку в 15 июля, сообщает портал гостелерадио ERR.
На 15 июля у Каллас запланирована встреча с президентом страны Аларом Карисом. Ожидается, что во время нее премьер-министр подаст главе государства прошение об отставке. В случае отставки Каллас правительство страны также распустят.
По данным портала, Карис намерен провести консультации с представителями парламентских партий. Отмечается, что пока неясно, когда глава государства предложит сформировать новое правительство. Своего кандидата в премьер-министры выдвинуло либеральное объединение Эстонии «Партия реформ», им стал Кристен Михал – министр окружающей среды.
Предполагается, что новое правительство будет сформировано в конце июля или в начале августа. ERR отмечает, что пока неизвестно, сколько министров сменится.
27 июня Европейский совет выдвинул Каллас кандидатом на пост верховного представителя по иностранным делам, сообщается на сайте правительства Эстонии. Она занимает должность премьер-министра страны с января 2021 г.