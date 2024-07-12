Украина внесла Машкова и Яковлеву в список угрожающих нацбезопасности лиц

Кроме того, в санкционный перечень внесены российские сервисы Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV.ONLINE, TvBoom. Отмечается, что провайдеры, в том числе, используют русский язык в качестве языка интерфейса, а также размещают рекламу, ориентированную на россиян, а политика сервисов основана на законодательстве РФ, уточняют в ведомстве.