Украина внесла Машкова и Яковлеву в список угрожающих нацбезопасности лиц
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил еще шестерых российских актеров, в том числе Владимира Машкова и Алену Яковлеву, в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». Информация об этом появилась на сайте органа.
В перечне также оказались Виталий Гогунский, Наталья Антонова, Антон Батырев и Сергей Векслер. Их обвинили в антиукраинских высказываниях и поддержке специальной военной операции. В национальной раде подчеркнули, что публичная деятельность «этих персон направлена против национальной безопасности и обороны Украины, ее территориальной целостности и суверенитета».
«Медиарегулятор обратится в министерство культуры и информационной политики Украины, которое ведет этот перечень, о внесении актеров в него». – говорится в сообщении.
Кроме того, в санкционный перечень внесены российские сервисы Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV.ONLINE, TvBoom. Отмечается, что провайдеры, в том числе, используют русский язык в качестве языка интерфейса, а также размещают рекламу, ориентированную на россиян, а политика сервисов основана на законодательстве РФ, уточняют в ведомстве.
В конце декабря 2023 г. министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского певца Shamana (Ярослаав Дронова) и народного артиста Алексея Кравченко.