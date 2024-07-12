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Украина внесла Машкова и Яковлеву в список угрожающих нацбезопасности лиц

Ведомости

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил еще шестерых российских актеров, в том числе Владимира Машкова и Алену Яковлеву, в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности». Информация об этом появилась на сайте органа.

В перечне также оказались Виталий Гогунский, Наталья Антонова, Антон Батырев и Сергей Векслер. Их обвинили в антиукраинских высказываниях и поддержке специальной военной операции. В национальной раде подчеркнули, что публичная деятельность «этих персон направлена против национальной безопасности и обороны Украины, ее территориальной целостности и суверенитета».

«Медиарегулятор обратится в министерство культуры и информационной политики Украины, которое ведет этот перечень, о внесении актеров в него». – говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционный перечень внесены российские сервисы Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV.ONLINE, TvBoom. Отмечается, что провайдеры, в том числе, используют русский язык в качестве языка интерфейса, а также размещают рекламу, ориентированную на россиян, а политика сервисов основана на законодательстве РФ, уточняют в ведомстве.

В конце декабря 2023 г. министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского певца Shamana (Ярослаав Дронова) и народного артиста Алексея Кравченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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