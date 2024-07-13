Сербия и Египет проведут совместные военные учения
Сербия и Египет проведут совместные военные учения. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на встрече с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.
«Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Весьма скоро состоятся совместные учения сербской и египетской армий», – сказал Вучич.
Делегации стран подписали соглашение о свободной торговле и десять документов о сотрудничестве в разных областях. Стороны также обменялись мнениями по поводу места и роли Сербии и Египта в новой региональной и глобальной реальности. Вучич выразил уверенность, что страны еще больше укрепят двусторонние отношения и откроют новые пути сотрудничества на благо сербского и египетского народов.