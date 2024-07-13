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Эрдоган пообещал завершить операцию против РПК в Ираке

Ведомости

Турция в скором времени завершит операцию «Коготь» на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Благодаря жертвам, мужеству и усилиям наших героических сил безопасности мы добились очень важных успехов в борьбе с терроризмом. Сепаратистская организация стала неспособной действовать в пределах наших границ. <...> Мы наносим серьезные удары по террористической организации, используя наши системы вооружения. Очень скоро мы закроем замок на севере Ирака в зоне операции», – приводит слова Эрдогана Milliyet. 

Анкара полна решимости не допустить создания угрожающих Турции структур в соседних странах, добавил турецкий президент. 

Согласно данным турецкой стороны, у РПК есть базы на севере Ирака, где расположено ее руководство. Организация признана террористической как в Турции, так и США и ЕС. Боестолкновения между турецкими силами и РПК начались в 1984 г., жертвами конфликта с тех пор стали десятки тысяч человек. В ноябре 2022 г. после теракта в центре Стамбула Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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