Эрдоган пообещал завершить операцию против РПК в Ираке
Турция в скором времени завершит операцию «Коготь» на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Благодаря жертвам, мужеству и усилиям наших героических сил безопасности мы добились очень важных успехов в борьбе с терроризмом. Сепаратистская организация стала неспособной действовать в пределах наших границ. <...> Мы наносим серьезные удары по террористической организации, используя наши системы вооружения. Очень скоро мы закроем замок на севере Ирака в зоне операции», – приводит слова Эрдогана Milliyet.
Анкара полна решимости не допустить создания угрожающих Турции структур в соседних странах, добавил турецкий президент.
Согласно данным турецкой стороны, у РПК есть базы на севере Ирака, где расположено ее руководство. Организация признана террористической как в Турции, так и США и ЕС. Боестолкновения между турецкими силами и РПК начались в 1984 г., жертвами конфликта с тех пор стали десятки тысяч человек. В ноябре 2022 г. после теракта в центре Стамбула Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.