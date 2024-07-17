Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы
Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Говоря о том, чем же там они [на второй конференции] будут заниматься, все формулировали абсолютно односторонний, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других – искренне заинтересованных в мире – подход», – заявил министр.
Лавров уточнил, что в основе подобных предложений лежит «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, о «неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно».
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
При этом, в принятом по итогам первой конференции в Швейцарии коммюнике отсутствует прежнее требование по возвращению Украины к границам 1991 г.
10 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием российской стороны до конца 2024 г.