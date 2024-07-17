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Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы

Ведомости

Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Говоря о том, чем же там они [на второй конференции] будут заниматься, все формулировали абсолютно односторонний, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других – искренне заинтересованных в мире – подход», – заявил министр.

Лавров уточнил, что в основе подобных предложений лежит «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, о «неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно».

В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. 

При этом, в принятом по итогам первой конференции в Швейцарии коммюнике отсутствует прежнее требование по возвращению Украины к границам 1991 г.

10 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием российской стороны до конца 2024 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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