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Лавров: политологи из России и США непублично обсуждали украинский вопрос

Ведомости

У российских политологов было взаимодействие с коллегами из США, в ходе которого обсуждались варианты урегулирования на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете безопасности ООН.

«Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств, с американцами», – сказал глава МИДа.

По его словам, эксперты спрашивали у коллег США, поддержат ли они включение в договоренности о перемирии, в случае их появления, отмену законов о запрете русского языка. В ответ американские политологи заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Украины.

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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