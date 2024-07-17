Лавров: политологи из России и США непублично обсуждали украинский вопрос
У российских политологов было взаимодействие с коллегами из США, в ходе которого обсуждались варианты урегулирования на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете безопасности ООН.
«Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств, с американцами», – сказал глава МИДа.
По его словам, эксперты спрашивали у коллег США, поддержат ли они включение в договоренности о перемирии, в случае их появления, отмену законов о запрете русского языка. В ответ американские политологи заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Украины.
Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз.