Лавров: политологи из России и США непублично обсуждали украинский вопрос

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз.