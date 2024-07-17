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Лавров на заседании Совбеза ООН спросил у постпреда США, туда ли она пришла

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку спросил у постпреда США при организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», – сказал ей министр (цитата по ТАСС).

До этого в Совбезе ООН по инициативе России состоялись дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», в ходе которых Лавров раскритиковал политику США. В ответ на его речь Томас-Гринфилд заявила, что, возможно, «ошиблась комнатой», поскольку на заседании звучали жалобы на Запад, но не было упоминаний о многосторонности (цитата по AP).

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 16 июля. На заседании он заявил, что далеко не все представленные государства признают ключевой принцип устава организации – суверенное равенство всех. Это, по его словам, касается отношений Вашингтона к своим союзникам, от которых он требует беспрекословного послушания, даже в ущерб национальным интересам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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