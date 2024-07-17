Лавров на заседании Совбеза ООН спросил у постпреда США, туда ли она пришла
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку спросил у постпреда США при организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.
«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», – сказал ей министр (цитата по ТАСС).
До этого в Совбезе ООН по инициативе России состоялись дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», в ходе которых Лавров раскритиковал политику США. В ответ на его речь Томас-Гринфилд заявила, что, возможно, «ошиблась комнатой», поскольку на заседании звучали жалобы на Запад, но не было упоминаний о многосторонности (цитата по AP).
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 16 июля. На заседании он заявил, что далеко не все представленные государства признают ключевой принцип устава организации – суверенное равенство всех. Это, по его словам, касается отношений Вашингтона к своим союзникам, от которых он требует беспрекословного послушания, даже в ущерб национальным интересам.