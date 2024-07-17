Лавров на заседании Совбеза ООН спросил у постпреда США, туда ли она пришла

До этого в Совбезе ООН по инициативе России состоялись дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», в ходе которых Лавров раскритиковал политику США. В ответ на его речь Томас-Гринфилд заявила, что, возможно, «ошиблась комнатой», поскольку на заседании звучали жалобы на Запад, но не было упоминаний о многосторонности (цитата по AP).