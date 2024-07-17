Кличко заявил о взрывах в Киеве
В Киеве произошло несколько взрывов, работают местные силы противовоздушной обороны, заявил мэр украинской столицы Виталий Клично.
«Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО», – написал он в своем Telegram-канаде, не приведя дополнительных подробностей.
До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Киеве два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Дарницком и других районах левого берега Киева.
Утром 17 июля сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины в Киеве, в результате чего несколько украинских офицеров погибли. Сама атака была реализована в начале недели.