ТАСС: российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, несколько офицеров погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Атака была совершена в начале недели. Отмечается, что первый заместитель главы СБУ получил легкое ранение.
13 июля пресс-служба Минобороны России сообщала, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС РФ нанес удар по месту стоянки железнодорожного эшелона украинской армии, который перевозил боеприпасы, военную технику и личный состав. Поезд находился в селе Буды Харьковской области. Было уничтожено порядка 20 единиц техники, включая три БМП Marder.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин заявил, что Россия согласится вести переговоры о прекращении огня при соблюдении некоторых условий. Речь о выводе украинских войск из новых регионов, признании этих территорий российскими, снятии санкций, а также нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Киев отверг инициативу.