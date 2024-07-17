ТАСС: российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин заявил, что Россия согласится вести переговоры о прекращении огня при соблюдении некоторых условий. Речь о выводе украинских войск из новых регионов, признании этих территорий российскими, снятии санкций, а также нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Киев отверг инициативу.