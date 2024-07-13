«Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по поезду с техникой и солдатами ВСУ
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России нанес удар по месту стоянки железнодорожного эшелона украинской армии, который перевозил боеприпасы, военную технику и личный состав. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Атака была реализована при помощи двух ракет по поезду, который находился в селе Буды Харьковской области.
В результате удара, по данным оборонного ведомства, было уничтожено порядка 20 единиц техники, включая три БМП Marder, а также до 120 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские профильные паблики также указывают, что поезд перевозил военные грузовики «Урал», до 15 из которых было уничтожено.
Также министерство опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия удара.
В пресс-службе ведомства добавили, что аэросъемка велась при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».
Факт удара подтвердила и украинская сторона. В заявлении прокуратуры Харьковской области говорится, что удар был нанесен по железнодорожной станции в поселке Буды.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин озвучил условия, на которых Россия согласится вести переговоры о прекращении огня. Среди предложений – вывод украинских войск из новых регионов, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев и его союзники эти предложения отвергли.