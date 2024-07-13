«Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по поезду с техникой и солдатами ВСУ

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин озвучил условия, на которых Россия согласится вести переговоры о прекращении огня. Среди предложений – вывод украинских войск из новых регионов, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев и его союзники эти предложения отвергли.