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«Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по поезду с техникой и солдатами ВСУ

Ведомости

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России нанес удар по месту стоянки железнодорожного эшелона украинской армии, который перевозил боеприпасы, военную технику и личный состав. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была реализована при помощи двух ракет по поезду, который находился в селе Буды Харьковской области.

В результате удара, по данным оборонного ведомства, было уничтожено порядка 20 единиц техники, включая три БМП Marder, а также до 120 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские профильные паблики также указывают, что поезд перевозил военные грузовики «Урал», до 15 из которых было уничтожено.

Также министерство опубликовало видеозапись, на которой зафиксированы последствия удара.

В пресс-службе ведомства добавили, что аэросъемка велась при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Факт удара подтвердила и украинская сторона. В заявлении прокуратуры Харьковской области говорится, что удар был нанесен по железнодорожной станции в поселке Буды.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин озвучил условия, на которых Россия согласится вести переговоры о прекращении огня. Среди предложений – вывод украинских войск из новых регионов, признание этих территорий российскими, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев и его союзники эти предложения отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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