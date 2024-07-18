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Захарова назвала «балаганом» поведение израильской делегации в ООН

Ведомости

Израильская делегация в ООН пригласила гостей на заседание Совета Безопасности (СБ) по ситуации на Ближнем Востоке, которые выкрикивали политические лозунги, что вызывает сомнение в профессионализме дипломатов и способности штаб-квартиры обеспечить безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН <…> Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке после выступления израильского постпреда в ООН несколько человек встали с плакатами и начали выкрикивать заявления, предположительно, о судьбе заложников в плену палестинской группировки «Хамас». Гостей делегации позже вывела охрана.

Кроме того, активисты пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, где обсуждался в том числе палестино-израильский конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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