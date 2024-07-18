Захарова назвала «балаганом» поведение израильской делегации в ООН
Израильская делегация в ООН пригласила гостей на заседание Совета Безопасности (СБ) по ситуации на Ближнем Востоке, которые выкрикивали политические лозунги, что вызывает сомнение в профессионализме дипломатов и способности штаб-квартиры обеспечить безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН <…> Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке после выступления израильского постпреда в ООН несколько человек встали с плакатами и начали выкрикивать заявления, предположительно, о судьбе заложников в плену палестинской группировки «Хамас». Гостей делегации позже вывела охрана.
Кроме того, активисты пытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, где обсуждался в том числе палестино-израильский конфликт.