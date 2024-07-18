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Захарова: череда провалов ВСУ тревожит западные страны

Ведомости

ВСУ терпят провал за провалом, и это тревожит страны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам представителя ведомства, финансирование Украины и поставки западного оружия не приносят желаемого результата ВСУ. Захарова процитировала руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, который сказал, что ВСУ «испытывают проблемы, и они имеют тенденцию к обострению».

«Если говорить вот так вот, без какой-либо символики, не закамуфлированно, то ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. И это, конечно, тревожит Запад, который всеми силами пытается не допустить победы России», – заявила Захарова, добавив, что когда иных способов не остается, Киев идет на террор.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, цель военной операции – защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. 14 июня Путин заявил, что Россия согласится вести переговоры о прекращении огня при соблюдении некоторых условий. Речь о выводе украинских войск из новых регионов, признании этих территорий российскими, снятии санкций, а также нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Киев отверг инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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